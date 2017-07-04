Запущенная КНДР ракета упала в 300 километрах от берегов Японии

В Избранное

Пхеньян, 4 июля. Запущенная КНДР первая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-14» упала в 300 километрах от побережья Японии, заявил журналистам министр обороны Японии Томоми Инада.

«Хвасон-14» упала в Японское море. По словам Инада, ракета летела по крутой траектории.

«Ракета упала в Японское море примерно в 300 километрах от полуострова Ога в префектуре Акита», — пояснил японский министр.

Ранее в Пхеньяне сообщили об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты. По данным Северной Кореи, высота ее полета составила 2802 километров, за 39 минут она пролетела 933 километров.