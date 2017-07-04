Визит председателя КНР в Москву: Си Цзиньпин едет советоваться с Путиным

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В Россию прибывает председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе двухдневного визита в Москву руководитель Китая встретится с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны подпишут соглашения на общую сумму около 12 млрд долларов.

Стоит отметить, что главы КНР и Российской Федерации встречаются уже в третий раз за три последних месяца.

Экономика: не все так просто

Текущая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина проходит в непростой для двух стран ситуации. Обе мировые державы сталкиваются с проблемами, решение которых требует постоянного развития двусторонних отношений — как в политической, так и в экономической сферах.

Это отражается и на формате встреч руководителей России и Китая последнего времени. От торжественных мероприятий трехлетней давности стороны перешли к будничным встречам, которые в гораздо большей степени наполнены конкретной повесткой — в том числе конфиденциального характера.

Не стала исключением и нынешняя встреча на высшем уровне: большая часть нынешних переговоров Путина и Цзиньпина пройдет при закрытых дверях. Однако пресса в обиде не останется — по итогам встречи запланировано два совместных заявления лидеров России и Китая. Одно из них должно касаться вопросов двусторонних отношений, второе должно дать оценку текущей международной ситуации.

Нынешние двусторонние взаимоотношения РФ и КНР лишены «романтического флера» периода 2014–15 годов, когда на фоне резкого ухудшения отношений с Западом Москва осуществила эпохальный «разворот на Восток», провозгласивший Китай одной из альтернатив сотрудничества.

За прошедшие три года вырисовалась реальная практика российско-китайских взаимоотношений. Китай согласен быть надежным деловым и предсказуемым политическим партнером России, но отнюдь не желает быть спонсором российской экономики.

Так, китайские банки, несмотря на все ожидания, так и не пришли на кредитные рынки Российской Федерации. Объем выданных России китайских займов только сократился, упав с 18,06 млрд долларов в 2015 году до 4,08 млрд долларов в 2016 году.

С другой стороны, товарооборот между двумя странами по итогам 2016 года увеличился на 2,2% (до 69,53 млрд долларов), а за первые пять месяцев текущего года — еще на 26%, о чем сообщил лично Си Цзиньпин в интервью российским СМИ накануне своего визита.

Открытая часть переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина тоже касается в основном экономических вопросов. Так, Российский фонд прямых инвестиций и созданный им совместно с China Investment Corporation Российско-китайский инвестиционный фонд предполагают заключить соглашения о реализации инвестпроектов на 12 млрд долларов. Это инициативы в области электронной коммерции, медицины, промышленности, создания инновационных парков, туризма и регионального сотрудничества.

Кроме того, в прессу просочились данные о том, что китайский концерн Fosun заинтересован в покупке доли в российской золотодобывающей компании «Полюс». Китайская сторона планирует приобрести до 15% акционерного капитала российского золотодобытчика, выложив за это около 1,4 млрд долларов.

С другой стороны, до сих пор так и не решены вопросы по деталям «станового хребта» российско-китайского взаимодействия — нефтегазовому экспорту. За прошедшие три года не удалось достичь консенсуса по западному маршруту транспортировки российского природного газа в Китай, а восточный маршрут, включающий в себя масштабный газопровод «Сила Сибири», пока не получил окончательной формулы цены, которая бы устраивала обе стороны.

Практическое разногласие связано с тем, что до сих пор китайская сторона настаивала на включении в формулу цены природного газа котировок угля и других, более дешевых энергоносителей, в то время как российская позиция базировалась на использовании прямой нефтяной привязки.

Такая картина российско-китайского сотрудничества подчеркивает очевидное — Пекин имеет во взаимоотношениях с Москвой свою собственную экономическую и политическую повестку, в рамках которой он рассматривает Россию как союзника и партнера, но не готов поступаться своими экономическими интересами.

Политика: Сирия, КНДР, далее везде

Несмотря на всю важность деловой повестки, которая будет обсуждаться во время визита председателя КНР в Москву, главными вопросами все-таки будут посвящены международному положению дел и сотрудничеству России и Китая в политической и военной сферах. Именно этим моментам будет, скорее всего, посвящена закрытая часть встречи, которая пройдет без участия представителей прессы.

Как уже было объявлено, в ходе нынешнего визита будет подписано дополнительное соглашение к «дорожной карте» военного сотрудничества России и Китая на период 2017–20 годов. Документ подразумевает дальнейшее уточнение и реализацию принципов военно-политического сотрудничества двух стран, утвержденных на встрече в Астане в июне 2017 года. Он приведет к интенсификации совместных учений и военных обменов между двумя странами и увяжет политические позиции стран в основных «горячих» и потенциальных международных конфликтах.

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К числу таких моментов, которые затрагивают интересы как России, так и Китая, в первую очередь относятся конфликты в Сирии и ситуация вокруг ядерно-ракетной программы КНДР. Сирийская война является конфликтом в «зоне ответственности» России, в то время как корейская проблема находится в «сфере влияния» КНР. Интересно, что Северная Корея по-своему отметила визит товарища Си в Москву, запустив очередную баллистическую ракету в сторону соседней Японии, что ожидаемо вызвало новое обострение ситуации на Корейском полуострове.

Кроме того, важным моментом визита председателя КНР в Москву является согласование позиций двух стран в преддверии будущего саммита G20 в Гамбурге. Предстоящая встреча «Большой двадцатки» обещает стать очень непростым форумом — в центр внимания, кроме уже названных конфликтов в Сирии и вокруг КНДР, однозначно попадут новые очаги напряженности, в том числе интервенция Саудовской Аравии в Йемен и кризис вокруг Катара. Эр-Рияд во вчерашнем заявлении резко понизил свой статус участия в форуме — вместо короля Салмана Саудовскую Аравию на G20 будет представлять лишь министр финансов.

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Ожидаемо в центре повестки саммита окажутся и экономические вопросы. Сегодня практически все страны-участницы сталкиваются с замедлением экономического роста, а то и со стагнацией или рецессией. Многих членов «Двадцатки» сотрясают коррупционные и политические скандалы — так, визит президента Бразилии Мишела Темера на саммит отменен из-за внутриполитических неурядиц в стране.

На наших глазах рушится существовавшая система международной безопасности и глобальной экономики, что подчеркивает кризис проекта глобализации, являвшегося «знаменем» западных элит на протяжении последней четверти века. В такой ситуации наиболее разумным подходом является максимальное укрепление двусторонних отношений между странами, что и происходит на наших глазах в случае России и Китая.