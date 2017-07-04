ИГИЛ готовит восстания в Афганистане, Пакистане и Средней Азии

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Кабул, 4 июля. Эксперты по безопасности утверждают, что усиление запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* на территории восточного Афганистана является частью более крупного плана террористов, способного ввернуть огромную часть Азии — от Индии до Ирана и до Казахстана — в новое военное противостояние против международного терроризма. Именно в этом, утверждает афганский эксперт Пир Мохаммад, состоит ключевая часть плана по созданию «исламского эмирата Хорасан» террористами ИГИЛ*.

Самым опасным в ИГИЛ эксперт считает высочайшую эффективность системы пропаганды радикального исламизма, которую используют террористы. Как пишет Kabul Times, благодаря поставленной на широкую ногу пропагандистской работе обосновавшиеся в афганской провинции Нангархар террористы ИГ* эффективно вербуют боевиков из представителей самых разных национальностей и социальных слоев. Особое внимание в Афганистане, отмечает Пир Мохаммад, следует уделить провинциям Нангархар, Гильменд, Бадахшан и Фарьяб.

Впрочем, Афганистаном планы «исламского эмирата Хорасан» не ограничиваются — по некоторым данным, используя социальные медиа террористы активно готовят масштабные восстания в Афганистане, провинции которого плохо контролируются правительственными войсками, соседнем Пакистане и странах Средней Азии — в первую очередь в Узбекистане, выходцы откуда составили костяк руководства и боевых формирований ИГИЛ в Афганистане.

* Организация запрещена на территории РФ.