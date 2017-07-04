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После падения Ракки ИГ уйдет в Сеть: ЕС опасается  появления «интернет-халифата»
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    После падения Ракки ИГ уйдет в Сеть: ЕС опасается  появления «интернет-халифата»

    10:34  4 Июля 2017
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    После падения Ракки ИГ уйдет в Сеть: ЕС опасается  появления «интернет-халифата»

    Брюссель, 4 июля. Боевики ИГ* после поражения в Сирии и Ираке могут создать «халифат в интернете», поддерживая терроризм во всем мире, считает координатор ЕС по вопросам борьбы с терроризмом Жиль де Кершов.

    Уже сейчас, по его словам, группировка демонстрирует большие успехи в области радикальной пропаганды в Сети. После того, как игиловцы потеряют контроль над Раккой и Мосулом они могут начать свою основную деятельность именно в виртуальном пространстве, заявил он в интервью бельгийской газете Le Soir. 

    Де Кершов назвал это явление «дешевым терроризмом», пояснив, что люди на Западе радикализуются, сидя в Сети и не контактируя напрямую с террористами. После этого они организуют такие атаки, как последние теракты в Лондоне или Брюсселя, используя подручные средства и свои личные сбережения. 

    Такие нападения менее масштабны, чем теракты, подготовленные ИГ, однако отдельная проблема тут состоит в том, что к ним почти невозможно отследить подготовку к ним традиционными методами, подчеркнул он.

    Кроме того, представитель ЕС высказал предположение, что ИГ и «Аль-Каида» (обе группировки запрещены в России) могут объединиться в интернете с целью пропаганды террора, а лидером новой структуры может стать сын Усамы бен Ладена — Хамза бен Ладен, который сегодня «быстро набирает популярность среди исламистов».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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