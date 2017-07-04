Сирия: российские самолеты доставили в Дейр эз-Зор 21 тонну продуктов

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Москва, 4 июля. Российская авиакомпания «Абакан Эйр» доставила 21 тонну продуктов парашютным способом в район сирийского города Дейр эз-Зор. О гуманитарной акции по линии ООН сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Также в ведомстве отметили, что российские военные Центра по примирению враждующих сторон в Сирии осуществили три гуманитарные акции. В частности, мирным жителям города Алеппо доставили 3,6 тонны воды.