Попытка номер три: SpaceX попробует запустить Falcon 9 в конце недели

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Нью-Йорк, 4 июля. Третья по счету попытка запуска ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Intelsat 35e запланирована на 5-6 июля. Об этом сегодня заявил руководитель американской компании SpaceX Илон Маск в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

По его словам, сегодня, 4 июля, в компании намерены провести анализ систем ракеты и стартовой площадки. Сам же запуск может состояться не раньше 5-6 июля.

При этом Маск отметил, что есть всего лишь один шанс, что все сделать верно.

Напомним, в прошедший понедельник запуск ракеты отменили за несколько секунд до старта. По сообщению SpaceX, это было связано с неполадками в программном обеспечении контроля и навигации ракеты.

Эксперты все проверили, ликвидировали сбой и решили запустить ракету через сутки. Однако и вторая попытка успехом не увенчалась — старт был прерван за 10 секунд.