Замначальника УФСИН Дагестана нашли мертвым в собственном кабинете

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Махачкала, 4 июня. Замначальника УФСИН Республики Дагестан Нариман Яралиев предположительно покончил с собой на служебном месте во время дежурства в ночь на воскресенье, сообщил осведомленный источник из правоохранительных органов.

Погибшего Наримана Яралиева обнаружил сменщик, на теле замначальника дагестанского УФСИН имелось пулевое ранение. По словам источника РИА Новости, по предварительным данным, сотрудник ведомства свел счеты с жизнью. В настоящий момент ведется проверка.

По словам главы пресс-службы регионального УФСИН Амирхана Гасанова, тело было найдено 2 июля. Источник ТАСС рассказал, что следов насильственной смерти на теле Яралиева не обнаружено, перед гибелью у замначальника был стресс — он потерял мать и не мог пережить утрату, прибегал к консультации психологов.