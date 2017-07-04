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Аксенов поможет заводам Крыма вооружить Черноморский флот
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    Аксенов поможет заводам Крыма вооружить Черноморский флот

    12:28  4 Июля 2017
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    Завод «Залив» в Керчи

    Строительство двух уникальных судов-кабелеукладчиков «Волга» и «Вятка» было перенесено из Республики Татарстан в Крым. Это еще один признак того, что за судостроительные заводы на полуострове взялись всерьез. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

    «Волга» и «Вятка» были заложены в январе 2015 года в Зеленодольске — на заводе имени Горького. Считается, что они помогут российскому военно-морскому флоту создать инфраструктуру в Арктике, прокладывая кабель на глубину в десятки метров в тяжелых погодных условиях. Сейчас оба судна-кабелеукладчика находятся в сухом доке на керченском заводе «Залив». Сдача «Волги» должна произойти уже в следующем году, а  «Вятка» пополнит ряды военно-морского флота не раньше 2019 года.

    Но почему именно в Крыму? Как отмечают эксперты, на это есть две причины. Одна из них весьма конкретная. Учитывая размер и водоизмещение кораблей (более 10 тысяч тонн), в ВМФ приняли решение строить «Волгу» и «Вятку» на предприятии, которое имеет непосредственный выход к морю. Но есть и глобальная причина.

    «В Крыму находится ряд судостроительных заводов, которые раньше находились в ведении Украины, но после 2014 года Россия взяла их на баланс. Сейчас их включили в объединенную судостроительную корпорацию, и идет восстановление этих заводов. Их наполняют заказами. Недавно об этом говорил и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин: крымские предприятия получат заказы, чтобы они могли развиваться и восстанавливаться. В Феодосии, например, есть завод «Море», выполняющий военные заказы. И если раньше какие-то заводы простаивали без дела, то теперь они будут загружены», — комментирует для ФАН военный эксперт Алексей Леонков.

    И без глубокого анализа понятно, что модернизация судостроительных предприятий в Крыму — благо, поскольку это создаст новые рабочие места и создаст предпосылки для закрепления на полуострове передовых технологий и развития инфраструктуры.

    «Есть «Море» в Феодосии, есть «Залив» в Керчи, другие заводы — все они восстанавливаются не просто на словах, а получают заказы. Недавно на полуострове гостил вице-премьер Рогозин, который выразил уверенность: корабли для Черноморского флота могут полностью строиться в Крыму. На полуострове есть соответствующая база с советских времен, которая требует модернизации. Нужны профессиональные кадры, которые способны делать подобные суда», — считает член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

    Дмитрий Рогозин и Сергей Аксенов на встрече в Крыму

    Как подчеркивают эксперты, благодаря главе Крыма Сергею Аксенову и властям полуострова восстановленные заводы будут работать на постоянной основе. Причем не только над строительством новых судов, но и над ремонтом.  Отсюда начнется поставка новых запчастей и комплектующих на спущенные на воду суда. Получается, это целая экономическая программа.

    «Заводы будут работать не только для Черноморского флота, здесь будут строиться и гражданские суда. Речь ведь не идет только о военных кораблях. Мы поднимали вопрос модернизации на уровне Совета федерации два года назад — уже тогда было понятно, что состояние судостроительных заводов в Крыму крайне низкое. До воссоединения Крыма с Россией они были разрушены. За это время было принято решение о восстановлении этих заводов и загрузке их конкретной работой», — добавляет Цеков.

    На днях Дмитрий Рогозин и Сергей Аксенов приняли участие в торжественной церемонии на судоремонтном заводе «Залив» в Керчи: там было заложено малое гидрографическое судно проекта 1991. Завод, заброшенный было при Украине, начинает набирать производственные обороты. Как видим, это уже не частная история, а общая тенденция, продвигаемая в Крыму с самого верха.

    Автор: Максим Вручный
    #крым #керчь #море #судостроительный завод #залив
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