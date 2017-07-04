Сирия сегодня: Дамаск грозит США возмездием, SDF прорвали оборону ИГ в Ракке, «Астана-5» и зоны деэскалации

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Сирия сегодня, 4 июля. Дамаск грозит Соединенным Штатам возмездием в случае нового удара по силам Башара Асада. Курдские отряды SDF при поддержке авиации США прорвали оборону боевиков ИГ* в старом городе Ракки. «Астана-5» стартовала — каких результатов ждут участники переговоров, и на каких условиях в Сирию будут допущены контингенты стран, не являющихся союзниками Дамаска.

Дамаск грозит Вашингтону возмездием в случае нового удара

Соединенные Штаты ждет возмездие от союзников Дамаска, если американские военные попытаются вновь нанести удар по правительственным силам Сирии. С таким предупреждением накануне выступил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. По словам замглавы МИД Сирии, в Дамаске не удивятся, если США вновь попробуют нанести удар по сирийской армии, но готовы к такому развитию событий.

«Им (Соединенным Штатам) следует внимательно рассмотреть возможные реакции (на удар), и они должны знать, что ответ Сирии и ее союзников будет не таким, как был после первого акта агрессии», — цитирует слова Микдада агентство FARS.

Под первым ударом замглавы МИД Сирии имел в виду атаку крылатыми ракетами с американских кораблей по авиабазе «Шайрат» сирийских правительственных сил в провинции Хомс. Атака США, которая имела место 7 апреля, стала ответом на никем не доказанный факт якобы применении силами Башара Асада боевых отравляющих веществ в провинции Идлиб 4 апреля.

При этом Фейсал Микдад вновь подчеркнул, что у Дамаска еще с 2014 года нет химического оружия, а все имевшиеся запасы были уничтожены в соответствии с соглашением, подписанным тогда Россией и Соединенными Штатами. Несмотря на это из Вашингтона продолжают звучать провокационные утверждения, что Дамаск якобы намерен в ближайшее время «снова» применить химическое оружие, и США превентивно грозят за это возмездием.

Дамаск и Москва предполагают, что за подобными утверждениями может скрываться подготовка провокации с использованием химоружия, чтобы впоследствии обвинить в этом президента Сирии Башара Асада и начать операцию по его устранению.

Курдские отряды SDF прорвали оборону ИГ в старом городе Ракки

Альянс так называемых Сирийских демократических сил (SDF), костяк которых составляют курдские ополченцы, при поддержке возглавляемой США коалиции прорвали оборону боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ* — запрещено в РФ, прим.) в старом городе Ракки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу сил коалиции.

Сообщается, что прорыв курдских ополченцев поддерживали с воздуха силы коалиции. ВВС США нанесли авиаудары по двум секциям стены Рафика, что позволило прорвать оборону террористов.

Ракка с 2013 года являлась фактической столицей «Исламского государства» и остается последним оплотом боевиков. Операцию по освобождению Ракки ведет коалиция во главе с США и союзные с Западом отряды оппозиции.

Силы Башара Асада также наносят удары по террористам в провинции Ракка, что вызывает недовольство США и их союзников и уже привело к нескольким инцидентам, в ходе которых по сирийской правительственной армии, а также по летательным аппаратам ВВС Сирии были нанесены удары.

Как пишет в большой аналитической статье «Лента.ру», Ракку в ближайшее время ждет освобождение от ИГ, и тогда самим актуальным станет вопрос поддержание порядка в городе и его послевоенное управление. Ситуацию осложняет то, что коалиция и силы оппозиции, штурмующие город, находятся в непримиримых противоречиях с правительством Асада, поэтому вопрос о легитимности тех, кто займется послевоенной жизнью Ракки, будет стоять очень остро.

«Астана-5» — каких результатов ждут участники

В столице Казахстана Астане стартовал пятый раунд переговоров по межсирийскому урегулированию. Стороны попытаются добиться соблюдения договоренностей о начале операции по контролю над соблюдением перемирия в четырех зонах деэскалации в Сирии. Контроль будут осуществлять совместные контингенты стран-гарантов мирного процесса в Сирии — Россия, Турция и Иран. Об этом заявил РИА Новости источник на переговорах.

По данным источника, к процессу контроля, возможно, смогут присоединиться и другие страны, но только при наличии соответствующего решения Совбеза ООН.

«Другие страны не являются частью этого процесса (по контролю над зонами деэскалации). Поэтому им понадобится решение Совбеза ООН для отправки своих войск», — уточнил собеседник агентства.

* Организация запрещена на территории РФ.