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Сирия сегодня: Дамаск грозит США возмездием, SDF прорвали оборону ИГ в Ракке, «Астана-5» и зоны деэскалации
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    Сирия сегодня: Дамаск грозит США возмездием, SDF прорвали оборону ИГ в Ракке, «Астана-5» и зоны деэскалации

    10:44  4 Июля 2017
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    Сирия сегодня: Дамаск грозит США возмездием, SDF прорвали оборону ИГ в Ракке, «Астана-5» и зоны деэскалации

    Сирия сегодня, 4 июля. Дамаск грозит Соединенным Штатам возмездием в случае нового удара по силам Башара Асада. Курдские отряды SDF при поддержке авиации США прорвали оборону боевиков ИГ* в старом городе Ракки. «Астана-5» стартовала — каких результатов ждут участники переговоров, и на каких условиях в Сирию будут допущены контингенты стран, не являющихся союзниками Дамаска.

    Дамаск грозит Вашингтону возмездием в случае нового удара

    Соединенные Штаты ждет возмездие от союзников Дамаска, если американские военные попытаются вновь нанести удар по правительственным силам Сирии. С таким предупреждением накануне выступил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. По словам замглавы МИД Сирии, в Дамаске не удивятся, если США вновь попробуют нанести удар по сирийской армии, но готовы к такому развитию событий.

    «Им (Соединенным Штатам) следует внимательно рассмотреть возможные реакции (на удар), и они должны знать, что ответ Сирии и ее союзников будет не таким, как был после первого акта агрессии», — цитирует слова Микдада агентство FARS.

    Под первым ударом замглавы МИД Сирии имел в виду атаку крылатыми ракетами с американских кораблей по авиабазе «Шайрат» сирийских правительственных сил в провинции Хомс. Атака США, которая имела место 7 апреля, стала ответом на никем не доказанный факт якобы применении силами Башара Асада боевых отравляющих веществ в провинции Идлиб 4 апреля.

    Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад

    При этом Фейсал Микдад вновь подчеркнул, что у Дамаска еще с 2014 года нет химического оружия, а все имевшиеся запасы были уничтожены в соответствии с соглашением, подписанным тогда Россией и Соединенными Штатами. Несмотря на это из Вашингтона продолжают звучать провокационные утверждения, что Дамаск якобы намерен в ближайшее время «снова» применить химическое оружие, и США превентивно грозят за это возмездием.

    Дамаск и Москва предполагают, что за подобными утверждениями может скрываться подготовка провокации с использованием химоружия, чтобы впоследствии обвинить в этом президента Сирии Башара Асада и начать операцию по его устранению.

    Курдские отряды SDF прорвали оборону ИГ в старом городе Ракки

    Альянс так называемых Сирийских демократических сил (SDF), костяк которых составляют курдские ополченцы, при поддержке возглавляемой США коалиции прорвали оборону боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ* — запрещено в РФ, прим.) в старом городе Ракки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу сил коалиции.

    Сообщается, что прорыв курдских ополченцев поддерживали с воздуха силы коалиции. ВВС США нанесли авиаудары по двум секциям стены Рафика, что позволило прорвать оборону террористов.

    Ракка с 2013 года являлась фактической столицей «Исламского государства» и остается последним оплотом боевиков. Операцию по освобождению Ракки ведет коалиция во главе с США и союзные с Западом отряды оппозиции.

    Ракка с 2013 года являлась фактической столицей «Исламского государства»

    Силы Башара Асада также наносят удары по террористам в провинции Ракка, что вызывает недовольство США и их союзников и уже привело к нескольким инцидентам, в ходе которых по сирийской правительственной армии, а также по летательным аппаратам ВВС Сирии были нанесены удары.

    Как пишет в большой аналитической статье «Лента.ру», Ракку в ближайшее время ждет освобождение от ИГ, и тогда самим актуальным станет вопрос поддержание порядка в городе и его послевоенное управление. Ситуацию осложняет то, что коалиция и силы оппозиции, штурмующие город, находятся в непримиримых противоречиях с правительством Асада, поэтому вопрос о легитимности тех, кто займется послевоенной жизнью Ракки, будет стоять очень остро.

    «Астана-5» — каких результатов ждут участники

    В столице Казахстана Астане стартовал пятый раунд переговоров по межсирийскому урегулированию. Стороны попытаются добиться соблюдения договоренностей о начале операции по контролю над соблюдением перемирия в четырех зонах деэскалации в Сирии. Контроль будут осуществлять совместные контингенты стран-гарантов мирного процесса в Сирии — Россия, Турция и Иран. Об этом заявил РИА Новости источник на переговорах.

    По данным источника, к процессу контроля, возможно, смогут присоединиться и другие страны, но только при наличии соответствующего решения Совбеза ООН.

    «Астана-5» — каких результатов ждут участники

    «Другие страны не являются частью этого процесса (по контролю над зонами деэскалации). Поэтому им понадобится решение Совбеза ООН для отправки своих войск», — уточнил собеседник агентства.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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