Сирия: Россия за сутки зафиксировала шесть случаев стрельбы в Дамаске и Латакии

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Москва, 4 июля. Россия зафиксировала за минувшие сутки шесть нарушений режима перемирия в сирийских провинциях Дамаск и Латакия. Турецкая часть представительства комиссии по перемирию в САР зафиксировала семь нарушений.

Как сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, ситуация в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная. Российские наблюдатели за сутки зафиксировали шесть случаев стрельбы — четыре в Дамаске и два в Латакии. Турция сообщила о четырех нарушениях в Дамаске и трех — в провинции Даръа.