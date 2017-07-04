Почти три тысячи украинских военных погибли в Донбассе

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Киев, 4 июля. В украинском оборонном ведомстве озвучили цифры потерь ВСУ в Донбассе, по словам замминистра ведомства Ивана Руснака, свыше 2,7 тысяч военнослужащих погибли, более 10 тысяч получили ранения.

Конфликт в Донбассе унес жизни 2,7 тысяч украинских военнослужащих, свыше 10 тысяч были ранены. Такие цифры привел представитель Минобороны Украины Иван Руснак. Согласно данным украинского правительства, в 2017 году на востоке Украины погибли 120 военных и 47 мирных жителей, около 900 военных и сотни гражданских получили ранения. Напомним, что власти Киева затягивают реализацию минских соглашений, обстрелы территории республик Донбасса продолжаются, несмотря на «хлебное перемирие».