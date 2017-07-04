Врачи рассказали о самочувствии Этуша

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Москва, 4 июля. Состояние советского и российского актера театра и кино Владимира Этуша, который по сегодняшний день находится в московской больнице, оценивается как удовлетворительное. Об этом во вторник сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Напомним, на минувшей неделе 95-летнего Этуша госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с первичным диагнозом перелом позвоночника. Однако позже врачи заявили, что этот диагноз ошибочный — у актера зафиксировали сильный ушиб.

В настоящее время состояние удовлетворительное, температура нормальная — 36,4 градуса, уточнил источник.

Ранее супруга актера заявила, что он получил травму по причине недостатка автомобильных парковок.