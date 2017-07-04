ВКС РФ шесть раз поднимались для перехвата самолетов-разведчиков у границ России

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Москва, 4 июля. За минувшую неделю станции слежения ВКС РФ зафиксировали 15 самолетов-разведчиков других государств, совершавших разведывательные полеты у границ России. Российской авиации пришлось шесть раз отправляться на перехват чужих разведчиков.

Минобороны РФ подробно перечисляет количество вылетов и используемые самолеты разведчики. Чаще всего — 8 раз — у границ РФ фиксировались самолеты-разведчики США, в том числе разведывательные беспилотники RC-4B Global Hawk и крупные разведывательные комплексы RC-135, способные, в том числе, осуществлять радиоперехват и вести промышленный шпионаж.

Кроме того, у границ РФ появлялись самолеты соседних Швеции, использующей для разведки модернизированные бизнес-джеты Gulfstream, и Норвегии, где на вооружении стоят американские PC-3 Orion. На Дальнем Востоке ВКС РФ зафиксировали появление японских разведчиков OP-3 и EP-3.