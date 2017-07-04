Киев потерял на войне в Донбассе 50 млрд долларов

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Киев, 4 июля. В Министерстве обороны Украины сообщили, что прямые убытки страны от конфликта в Донбассе составляют около 50 млрд долларов.

«По предварительным данным, общие суммы прямых убытков Украины (за все время конфликта в Донбассе. — Прим. ФАН) составляют около 50 миллиардов долларов», — сообщил замглавы ведомства Иван Руснак.

Добавим, ранее председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что полное прекращение огня на юго-востоке Украины невозможно из-за неспособности Киева вести конструктивный диалог.