Кремль опубликовал указ Путина о награждении главы КНР орденом Андрея Первозванного

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Москва, 4 июля. Пресс-служба Кремля обнародовала указ президента России Владимира Путина о награждении председателя КНР Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

«За выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики Президент России В.В.Путин своим указом наградил Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного», — пояснили в Кремле.

Накануне в Кремле сообщили, что во время официального визита Цзиньпина в Москву главы государств обменяются мнениями о кризисах в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове.