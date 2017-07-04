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В Астане будут обсуждаться границы зон деэскалации в Сирии - спецпредставитель Путина
Политика
Кремль опубликовал указ Путина о награждении главы КНР орденом Андрея Первозванного
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    Кремль опубликовал указ Путина о награждении главы КНР орденом Андрея Первозванного

    10:02  4 Июля 2017
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    Кремль опубликовал указ Путина о награждении главы КНР орденом Андрея Первозванного

    Москва, 4 июля. Пресс-служба Кремля обнародовала указ президента России Владимира Путина о награждении председателя КНР Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

    «За выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики Президент России В.В.Путин своим указом наградил Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного», — пояснили в Кремле.

    Кремль опубликовал указ Путина о награждении главы КНР орденом Андрея Первозванного

    Накануне в Кремле сообщили, что во время официального визита Цзиньпина в Москву главы государств обменяются мнениями о кризисах в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #цзиньпин
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