Более 350 детей экстренно вывезли из лагеря в Кузбассе из-за опасной воды

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Кемерово, 4 июля. Более 300 детей экстренно вывезли из кузбасского лагеря из-за непригодной для питья воды. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба УФССП по региону.

По данным Роспотребнадзора, в данном учреждении были выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

Как отметили в ведомстве, в середине июня этого года в лагерь нагрянула внеплановая проверка, в ходе которой сотрудники взяли пробы питьевой холодной воды из пищеблока, сообщает «Свободная пресса».

В результате проведенной экспертизы удалось установить, что вода угрожает здоровью детей, поскольку в ней превышено содержание сероводорода.

Кроме того, руководство учреждения игнорирует требования санитарного законодательства.

В настоящее время работа лагеря была остановлена по решению суда. Детей экстренно отправили домой.

Судебные приставы опечатали все блоки лагеря на месяц.