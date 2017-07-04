Саммит G20: Трамп и Меркель планируют встретиться до того, как соберется «большая двадцатка»

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп намерены встретиться до того, как в немецком Гамбурге начнется саммит G20. Как сообщает издание Die Zeit, об этом заявил 3 июля официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Зайберт.

«Фактически встреча с президентом США до начала саммита G20 запланирована. С высокой долей вероятности она состоится в четверг вечером. Мы сообщим об этом своевременно», — отметил он.

Немецкие СМИ предположили, что речь на встрече Меркель и Трампа перед саммитом «большой двадцатки» пойдет о совместных усилиях по борьбе с терроризмом и финансировании миротворческих миссий ООН.

Напомним, что сам саммит G20 пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

Самая ожидаемая встреча

На «полях» саммита ожидается одна из самых важных встреч в международной политике – первая встреча лидера США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина.

Ранее как в Кремле, так и в Белом доме факт встречи подтвердили. Однако отметили, что пока конкретной договоренности по дате и времени проведения, а также по ее формату пока нет.

Предстоящую встречу также обсудили замгоссекретаря США Томас Шеннон и посол России в США Сергей Кисляк. Об этом сообщили в америкаснком внешнеполитическом ведомстве.



Темы, которые могут обсудить в немецком Гамбурге лидеры России и США, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита «группы двадцати» могут обсудить международный терроризм, ситуацию в Сирии и на Украине.

«Я слышал, что американцы, если это правда и соответствует действительности, хотят поднять тему Сирии и Украины», — отметил он.

При этом Ушаков добавил, что в Кремле считают важным обсуждение проблемы международного терроризма между двумя лидерами ведущих держав.

«Поскольку без сотрудничества России и США вряд ли эту проблему осилишь», — пояснил помощник президента.

Кроме того, Ушаков отметил, что есть множество других вопросов, которые Москва готова обсудить. Например, региональная проблематика, темы контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

Также помощник президента России подчеркнул, что наша страна и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за стабильность в мире.

«Отношения нужно выводить из того состояния, в котором они оказались. Я думаю, это одинаково важно и для нас, и для американцев», — сказал он.

При этом Ушаков добавил, что в Кремле понимают – Москва и Вашингтон стали заложниками внутриполитической борьбы в США.

«Ну и что? Нам тоже сложно, но мы хотим работать и будем работать вместе с Америкой», — отметил он.

Особое значение, по его мнению, имеет координация усилий России и США для урегулирования ситуации в Сирии.

При этом, считает Ушаков, Москва и Вашингтон «способны многое сделать вместе для урегулирования региональных кризисов — украинского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского».

Помощник главы РФ рассказал, что на саммите G20 в Гамбурге у российского лидера будет очень плотный график, но Москва и Вашингтон совместно найдут возможность для встречи двух президентов.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что встреча двух лидеров внесет ясность в отношения между странами.

«Особое значение в сегодняшнем мире придается отношениям между Россией и Соединенными Штатами, от которых зависит решение множества международных проблем — от обеспечения стратегической стабильности до урегулирования региональных кризисов», — заявил он.

В тоже время американский телеканал CNN, ссылаясь на неназванные источники в администрации американского президента, сообщил, что Трамп хочет обсудить с Путиным военную ситуацию в Сирии и российскую поддержку президенту Башару Асаду. Также американский президент намерен поднять вопрос «действий России на Украине».

По данным телеканала, тема «вмешательства» России в американские выборы вряд ли будет подниматься.

Встреча с Макроном

Также на «полях» саммита G20 новый президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести ряд встреч с зарубежными лидерами, в том числе с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Так, с президентом России Владимиром Путиным, Макрон намерен продолжить обсуждение вопросов, которые затрагивались на версальской встрече, состоявшейся в рамках визита российского президента во Францию в конце мая.