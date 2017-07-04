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Саммит G20: Трамп и Меркель планируют встретиться до того, как соберется «большая двадцатка»
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    Саммит G20: Трамп и Меркель планируют встретиться до того, как соберется «большая двадцатка»

    10:16  4 Июля 2017  /обновлено: 10:18  04 Июля 2017
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    Саммит G20: Трамп и Меркель планируют встретиться до того как соберется «большая двадцатка»

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп намерены встретиться до того, как в немецком Гамбурге начнется саммит G20. Как сообщает издание Die Zeit, об этом заявил  3 июля официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Зайберт.

    «Фактически встреча с президентом США до начала саммита G20 запланирована. С высокой долей вероятности она состоится в четверг вечером. Мы сообщим об этом своевременно», — отметил он.

    Немецкие СМИ предположили, что речь на встрече Меркель и Трампа перед саммитом «большой двадцатки» пойдет о совместных усилиях по борьбе с терроризмом и финансировании миротворческих миссий ООН.

    Напомним, что сам саммит G20 пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

    Самая ожидаемая встреча

    На «полях» саммита ожидается одна из самых важных встреч в международной политике – первая встреча лидера США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина.

    Ранее как в Кремле, так и в Белом доме  факт встречи подтвердили. Однако отметили, что пока конкретной договоренности по дате и времени проведения, а также по ее формату пока нет.

    Предстоящую встречу также  обсудили замгоссекретаря США Томас Шеннон и посол России в США Сергей Кисляк. Об этом сообщили в америкаснком внешнеполитическом ведомстве.

    Темы, которые могут обсудить в немецком Гамбурге лидеры России и США, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    По его словам Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита «группы двадцати» могут обсудить международный терроризм, ситуацию в Сирии и на Украине.

    Саммит G20: Трамп и Меркель планируют встретиться до того как соберется «большая двадцатка»

    «Я слышал, что американцы, если это правда и соответствует действительности, хотят поднять тему Сирии и Украины»,  — отметил он.

    При этом Ушаков добавил, что в Кремле считают важным обсуждение проблемы международного терроризма между двумя лидерами ведущих держав.

    «Поскольку без сотрудничества России и США вряд ли эту проблему осилишь»,  — пояснил помощник президента.

    Кроме того, Ушаков отметил, что есть множество  других вопросов, которые Москва готова обсудить. Например, региональная проблематика, темы контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

    Также помощник президента России подчеркнул, что наша страна и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за стабильность в мире.

    «Отношения нужно выводить из того состояния, в котором они оказались. Я думаю, это одинаково важно и для нас, и для американцев»,  — сказал он.

    При этом Ушаков добавил, что в Кремле понимают – Москва и Вашингтон стали заложниками внутриполитической борьбы в США.

    «Ну и что? Нам тоже сложно, но мы хотим работать и будем работать вместе с Америкой»,  — отметил он.

    Особое значение, по его мнению, имеет координация усилий России и США для урегулирования ситуации в Сирии.

    При этом, считает Ушаков, Москва и Вашингтон «способны многое сделать вместе для урегулирования региональных кризисов  — украинского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского».

    Помощник главы РФ рассказал, что на саммите G20 в Гамбурге у российского лидера будет очень плотный график, но Москва и Вашингтон совместно найдут возможность для встречи двух президентов.

    Саммит G20: Трамп и Меркель планируют встретиться до того как соберется «большая двадцатка»

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что встреча двух лидеров внесет ясность в отношения между странами.

    «Особое значение в сегодняшнем мире придается отношениям между Россией и Соединенными Штатами, от которых зависит решение множества международных проблем  — от обеспечения стратегической стабильности до урегулирования региональных кризисов»,  — заявил он.

    В тоже время американский телеканал CNN, ссылаясь на неназванные источники в администрации американского президента, сообщил, что Трамп хочет обсудить с Путиным военную ситуацию в Сирии и российскую поддержку президенту Башару Асаду. Также американский президент намерен поднять вопрос «действий России на Украине».

    По данным телеканала, тема «вмешательства» России в американские выборы вряд ли будет подниматься.

    Встреча с Макроном

    Саммит G20: Трамп и Меркель планируют встретиться до того как соберется «большая двадцатка»

    Также на «полях» саммита G20 новый президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести ряд встреч с зарубежными лидерами, в том числе с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Так, с президентом России Владимиром Путиным, Макрон намерен продолжить обсуждение вопросов, которые затрагивались на версальской встрече, состоявшейся в рамках визита российского президента во Францию в конце мая.

    Автор: Павел Романов
    #владимир путин #путин #ангела меркель #дональд трамп #россия #сша #фрг #эммануэль макрон
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