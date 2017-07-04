Учительница младших классов бесследно исчезла в Петербурге

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Санкт-Петербург, 4 июля. Полиция Северной столицы разыскивает учительницу английского языка, которая накануне вечером вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратился муж Елены К. 1988 года рождения, преподающей младшим классам английский язык. Женщина вышла из дома на улице Коммунаров около 18.40, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. По словам заявителя, серьезных конфликтов в семье ранее не возникало.

На вид женщине 25-30 лет, рост 160-174 см. У нее прямые черные волосы и карие глаза. Одета педагог была в кожаную черную куртку и синие джинсы.