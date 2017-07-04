Сирия пригрозила Вашингтону «ответом от союзников» в случае нового нападения

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Дамаск, 4 июля. Власти Сирии в Дамаске совершенно не будут удивлены новым провокациям со стороны США, однако жителям Белого дома следует знать, что в случае повторения инцидента, подобного ракетной атаке на авиабазу «Шайрат» их ждет «совершенно иной» ответ со стороны Сирии и ее союзников. Об этом заявил вчера заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

«Мы бы не удивились, если бы Соединенные Штаты совершили новые атаки против Сирии. Но им следует внимательно рассмотреть возможные ответную реакцию и они должны понимать, что ответ Сирии и ее союзников будет не таким, как после первого акта агрессии», — передает Fars News словам сирийского политика.

Микдад подчеркнул, что мировому сообществу известно, что Сирия не располагает химическим оружием с 2014 года, а химическая атака в Хан-Шейхуне, ставшая поводом для агрессии США, является постановкой, подготовленной боевиками «умеренной оппозиции».