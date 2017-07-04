КНДР объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты

В Избранное

Пхеньян, 4 июля. Власти КНДР объявили об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», передает центральное телевидение Северной Кореи.

КНДР осуществила пуск баллистической ракеты прошедшей ночью. По данным правительства Японии, северокорейская ракета упала в ее исключительной экономической зоне.

Как сообщают в Пхеньяне, пуск межконтинентальной баллистической ракеты был осуществлен по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына. По информации центрального телевидения, «Хвасон-14» пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра.

Ранее в министерстве обороны Японии сообщили, что высота полета запущенной КНДР ракеты превысила 2500 метров.