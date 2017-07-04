Против главы Канска возбуждено дело о халатности

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Красноярск, 4 июля. В Красноярском крае главу города Канска Надежду Качан подозревают в халатности, повлекшей крупный ущерб, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Уголовное дело против главы города возбуждено по соответствующей статье. Если бы руководитель приняла действенные меры, то крупного пожара с многомиллионным ущербом можно было бы избежать.

По предварительной версии, глава Канска знала о том, что в северо-западном промышленном районе города находится множество свалок с отходами лесопиления. Качан не обеспечила надлежащий муниципальный земельный контроль этих зон и не внесла на рассмотрение в местный городской совет и руководителям муниципальных образований проект плана по предупреждению возгорания этих свалок.

«Также глава города не осуществила надлежащее взаимодействие между муниципальными учреждениями по разрешению ситуаций, проигнорировала несколько решений городского суда и предписания надзорных органов, связанных с ликвидацией свалок. В результате неосторожного обращения с отходами неустановленных на свалке 7 мая произошло возгорание отходов лесопиления. Огонь распространился на несколько производственных территорий, в результате чего огнем причинен ущерб на сумму, превышающую 67 миллионов рублей. Все случившееся стало возможным вследствие недобросовестного и небрежного отношения подозреваемой к исполнению своих должностных обязанностей», — сообщили в СУ СК Красноярского края.

Накануне бывший мэр Первоуральска Юрий Переверзев стал фигурантом уголовного дела.