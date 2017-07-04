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Экс-глава делегации оппозиции Сирии не прибыл в Астану на переговоры
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    Экс-глава делегации оппозиции Сирии не прибыл в Астану на переговоры

    9:43  4 Июля 2017
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    Экс-глава делегации оппозиции Сирии не прибыл в Астану на переговоры

    Астана, 4 июля. Сирийская оппозиция, в том числе представители «Южного фронта», прибыла в столицу Казахстана для участия в переговорах по сирийскому кризису, но Мохаммед Аллуш, который ранее возглавлял делегацию сирийской оппозиции, не будет участвовать во встрече. Об этом во вторник сообщил источник на переговорах. 

    По словам источника, оппозиция Сирии прибыла, однако Аллуш не прилетел на астанинскую площадку для участия в переговорах. 

    Экс-глава делегации оппозиции Сирии не прибыл в Астану на переговоры

    Напомним, ранее начальник пресс-службы министерства внутренних дел Казахстана Ануар Жайнаков сообщил, что во вторник все делегации, которые хотели участвовать во встрече, приехали в Астану. 

    Во вторник и среду пройдет очередной — пятый по счету — раунд переговоров по Сирии. 

    Автор: Дана Балан
    #сирия #астана #жайнаков #аллуш
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