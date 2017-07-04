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Китайские археологи обнаружили останки великанов, живших 5 тысяч лет назад
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    Китайские археологи обнаружили останки великанов, живших 5 тысяч лет назад

    10:21  4 Июля 2017
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    Китайские археологи обнаружили останки великанов, живших 5 тысяч лет назад

    Пекин, 4 июля. Китайские ученые во время археологических раскопок обнаружили останки людей, живших около пяти тысяч лет назад. Их рост превышал 1,9 метра.

    Раскопки проходят в провинции Шаньдун на востоке Китая, передает портал «Чжунго синьвэньван». Кроме останков «гигантов» археологи обнаружили развалины более 100 зданий и два десятка жертвенных ям.

    «При жизни они несомненно были еще выше. Думаю, такое телосложение объясняется наличием обильных источников продовольствия, к которым эти люди имели доступ», — предположил глава центра изучения истории и культуры при Шаньдунском университете Фан Хуэй.

    Ученые также полагают, что древние «великаны» уделяли много внимания сельскому хозяйству и жили в комфортных условиях.

    Китайские археологи обнаружили останки великанов, живших 5 тысяч лет назад

    Добавим, ранее в ходе археологических раскопок на юге Египта были найдены 10 древних каменных гробниц, относящихся к позднему периоду древнеегипетской цивилизации.

    Автор: Борис Любимов
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