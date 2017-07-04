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Новороссия сегодня: кровавая бойня ВСУ и «Правого сектора», «страшные русские» наступают
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    Новороссия сегодня: кровавая бойня ВСУ и «Правого сектора», «страшные русские» наступают

    10:39  4 Июля 2017
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    Новороссия сегодня: кровавая бойня ВСУ и «Правого сектора»*, «страшные русские» наступают

    Донбасс, 4 июля. Междоусобица в рядах украинских боевиков. Чем живет подконтрольный ВСУ Донбасс. Фэйки о «российском военном присутствии». Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

    Оперативная сводка

    За минувшие сутки по территориям республик Донбасса с позиций украинских силовиков было выпущено до 150 снарядов и мин. Обстрелам подверглись 15 населенных пунктов на территории Донецкой и Луганской народных республик.

    Смертельные разборки ВСУ и националистов

    Донецкие военные сообщили о продолжающемся переделе сфер влияния между националистами и подразделениями ВСУ. В результате очередных разборок между подразделениями 34 омпб (отдельный мотопехотный батальон ВСУ) и 57 омпбр с националистами «Правого сектора» (запрещен в РФ) в районе села Желанное произошла перестрелка, в результате которой потери в 34 омпб составили до пяти человек убитыми.

    В оперативном командовании также отметили, что военнослужащие ВСУ ослушались приказа комбата и отказались преследовать отступающих националистов, расстрелявших их сослуживцев, что позволило преступникам скрыться.

    «Правый сектор»* — организация, запрещенная на территории РФ.

    Смертельные разборки ВСУ и националистов

    Желудок побеждает страх войны

    Украинская компания GfK Ukrain провела социологические исследования среди жителей подконтрольных ВСУ территорий Донбасса. К удивлению самих социологов и СМИ, на первое место опрошенные поставили проблему бедности, нехватки еды и невозможность оплачивать непомерные коммунальные тарифы. И лишь затем жителей волнует вопрос прекращения войны в Донбассе.

    Озвученные результаты ярко иллюстрируют бедственное положение дел как в оккупированном ВСУ Донбассе, так и на Украине в целом. И динамика исследований говорит сама за себя: в 2016 году 47% опрошенных отмечали нехватку денег на еду и коммунальные платежи, а в 2017 — таких уже 60%.

    «Доказательства»

    В очередной раз украинскую аудиторию «порадовал» пресс-центр штаба АТО, отработавший темник «военное присутствие РФ». На якобы оставленных вооруженными силами ДНР позициях в «серой зоне» под Каменкой украинские военные пропагандисты обнаружили целый арсенал «доказательств» того, что эти позиции якобы ранее занимали россияне.

    На предоставленных фото, которые мгновенно стали хитом украинских СМИ и соцсетей, отчетливо видны медицинские ампулы российского производства, окровавленная кепка со значком звезды с серпом и молотом, сигареты российского производства и галетное печенье в упаковке с надписью «Армейские».

    Эти «доказательства» умиляют своей незамысловатостью. А между тем в Донецке уже давно практически все украинские товары замещены российскими аналогами, что стало следствием товарной, экономической и финансовой блокады Украиной республик Донбасса. И купить все вышеперечисленное в аптеках и магазинах республики не представляет особого труда.

    «Доказательства» российского военного присутствия в Донбассе

    Фейковый «Белый орел» на «Интере» и неуместное признание

    Накануне ведущий украинский телеканал «Интер» выдал в эфир репортаж из находящегося под контролем Киева города Авдеевки, где офицер 72 омбр ВСУ сообщает о якобы уничтоженном российском танке Т-72 специальной модификации «Белый орел» с российским экипажем на борту.

    Офицер сообщает об уничтожении танка в настоящем времени, после чего корреспондент сообщает, что в редакцию попала некая запись, на которой, кстати, погода и отсутствие листвы на деревьях не соответствуют летнему периоду. Предположительно, видео сделано в начале весны.

    Далее следует умиляющий аудиторию рассказ о подготовке и исполнении спецоперации. «Подтверждает» рассказ видео, на котором в ужасном качестве виден силуэт некоего объекта, производящего выстрел с промахом в сторону снимающего. Отметим, судя по видео, с места выстрела до места падения снаряда около 200 метров, то есть, по версии телеканала, профессиональные российские военные-танкисты, заявленные в начале сюжета, с 200 метров из пушки суперсовременного танка не смогли попасть в цель. Комментарии излишни.

    Танк Т-72 специальной модификации «Белый орел»

    Кульминацией сюжета стало сообщение офицера об уничтожении боевой машины с использованием АГС — автоматического гранатомета, способного лишь слегка повредить динамическую защиту танка. Уничтожению якобы способствовали навесные топливные баки, которые воспламенились.

    Отметим, расстояние между Донецком и Авдеевкой не более 15 км по прямой. При этом известно, что навесные топливные баки используются при передвижении танковых колонн и отдельных машин на большие расстояния и для марш-бросков и никогда не используются при выполнении тактических задач в районе дислокации.

    Силуэт на видео больше напоминает украинский автомобиль «Таврия» с установленным СПГ (станковым противотанковым гранатометом) на крыше. И раз уж на то пошло, Т-72 «Белый орел» в свое время так и не поступил в серийное производство. Кстати, офицер ВСУ допустил значительную оговорку об использовании ВСУ 82-мм мин при проведении «спецоперации», которое категорически запрещено минскими соглашениями.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Николай Романенко
    #днр #ато #всу #донбасс #лнр #новороссия
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