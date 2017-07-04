Абсолютное большинство россиян не хотят переезжать в другую страну — ВЦИОМ

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Москва, 4 июля. Только 10% россиян размышляют о переезде в другую страну. При этом число граждан, не желающих покидать Россию, достигло исторического максимума — 89%. Об этом свидетельствуют соцопросы ВЦИОМ.

«Если в 2015 году о желании уехать за рубеж говорили 13%, то в 2017 году — 10% россиян (среди 18–24-летних — 25%, среди 25–34-летних — 16%, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга — 21%)», — приводит ТАСС сообщение всероссийского центра.

Социологи также пришли к выводу, что россияне за последний год стали делать более обдуманный выбор касательно переезда. Так, число респондентов, не задумывающихся о сроках выезда из РФ, сократилось. Наиболее привлекательной страной для россиян по-прежнему остается Германия, поскольку именно ее называли чаще всего в качестве альтернативного места жительства.