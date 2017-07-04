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Ученые открыли новую опасность солнечного загара
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    Ученые открыли новую опасность солнечного загара

    10:29  4 Июля 2017
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    Ученые открыли новую опасность солнечного загара

    Лондон, 4 июля. Австралийские ученые выяснили, что ультрафиолетовое излучение повреждает клетки ДНК, накоплению которых способствуют низкие температуры, сообщили представители Общества экспериментальной биологии (Великобритания).

    Исследованием занимались специалисты Квинслендского университета. Они наблюдали влияние ультрафиолетовой радиации на головастиков полосатой болотной лягушки.

    Как им удалось установить, у личинок, находившихся в условиях низких температур, быстрее деградировала ДНК. По мнению экспертов, эти угрозы актуальны и для человека.

    Ученые открыли новую опасность солнечного загара

    «Это может объяснить, почему лягушки, которые живут на больших высотах и ​​в условиях низких температур, более подвержены вредному воздействию ультрафиолетового излучения», — заметил один из исследователей Крейг Франклин.

    Ранее научные сотрудники из Научного центра неврологии сообщили о создании новейшего способа реабилитации пациентов, которые находятся в коме.

    Автор: Катерина Тимошенская
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