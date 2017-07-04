Новый рекорд: в США прошел хоккейный матч, длившийся 250 часов и 35 минут

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Нью-Йорк, 4 июля. На хоккейной арене Harbour Sabre в Баффало удалось установить абсолютный рекорд по продолжительности игры. Об этом сообщает агентство АР.

В благотворительном мероприятии участвовали примерно 40 любителей-хоккеистов. В результате команда «синих» победила команду «белых» со счетом 1725:1697.

В каждой команде было по семь игроков, которые время от времени менялись. Кроме того, матч каждые 60 минут останавливали для заливки льда.

В общей сложности организаторы мероприятия смогли собрать 1,2 млн долларов, которые предназначены для благотворительных целей.

Отметим, что команды установили новый рекорд. Прошлый рекорд был установлен два года назад — тогда матч продолжался 250 часов 3 минуты и 20 секунд.