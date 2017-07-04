Алеппо: власти Сирии начали восстановление коллекции национального музея

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Алеппо, 4 июля. Сирийские власти приступили к восстановлению коллекций, собранных ранее в Национальном музее Алеппо и вывезенных во время войны в более безопасные регионы страны. В настоящее время предпринимаются усилия для восстановления многих национальных памятников на освобожденных от террористов и боевиков сирийской оппозиции территориях.

Во время войны исторические артефакты и памятники стали важной целью для террористов — в то время как боевики ИГИЛ* (группировка запрещена в России) уничтожали древние статуи Пальмиры за «идолопоклонство», другие террористы наладили сбыт драгоценностей и древних сокровищ из разграбленных музеев. За шесть лет войны были разграблены треть музеев по всей Сирии, 11 некрополей и столько же древних поселений, на территории которых проводились раскопки варварским методом.

В настоящее время внутри Старого города Алеппо кипит работа — устраняются нанесенные войной повреждения, подготавливаются залы для вывезенных за время войны экспонатов. Параллельно власти Сирии ведут работу по возвращению ценностей древности, похищенных боевиками, однако пока что на границе удалось изъять лишь около сотни артефактов.

* Организация запрещена на территории РФ.