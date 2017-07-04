Тиллерсон заскочит в Киев на два с половиной часа

В Избранное



Киев, 4 июля. Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон 9 июля прибудет в Киев. О краткосрочном визите госсекретаря сообщили местные СМИ. По данным «Украинской правды», на Украине он пробудет всего 2-2,5 часа.

Никакие детали предстоящего визита высокопоставленного дипломата пока неизвестны, не сообщается даже, с кем Тиллерсон намерен встретиться в столице Незалежной.

При этом издание расценило этот визит как важное достижение украинской дипломатии. Особенно эта поездка, по мнению источников «Украинской правды», важен на фоне предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге.

