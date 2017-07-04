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Политика
КНДР объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты
Украина
Тиллерсон заскочит в Киев на два с половиной часа
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    Тиллерсон заскочит в Киев на два с половиной часа

    9:23  4 Июля 2017
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    Тиллерсон заскочит в Киев на два с половиной часа
    Киев, 4 июля. Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон 9 июля прибудет в Киев. О краткосрочном визите госсекретаря сообщили местные СМИ. По данным «Украинской правды», на Украине он пробудет всего 2-2,5 часа. 

    Никакие детали предстоящего визита высокопоставленного дипломата пока неизвестны, не сообщается даже, с кем Тиллерсон намерен встретиться в столице Незалежной. 

    При этом издание расценило этот визит как важное достижение украинской дипломатии. Особенно эта поездка, по мнению источников «Украинской правды», важен на фоне предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #тиллерсон
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