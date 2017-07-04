«Железный занавес» с послаблением: Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд из России

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Минимальная сумма долга, по которой для граждан России может быть ограничена возможность выезда за границу, вырастет до 30 тысяч рублей. В думском комитете по госстроительству и законодательству подготовили поправки к закону «Об исполнительном производстве».

Согласно этим поправкам минимальная сумма долга, из-за которой приставы смогут не пустить в зарубежную поездку должника, может вырасти с 10 до 30 тысяч рублей. При этом подчеркивается, что эти меры не коснуться лиц, уклоняющихся от алиментов или выплачивающих возмещение ущерба за ранее совершенное преступление.

Отмечается, что этот порог увеличивается только на пять дней. Именно этот срок должнику дают для добровольного погашения долга (это предусмотрено действующим законодательством – Прим. ФАН). Если он за это время не расплатится с долгами, то его невыездной порог вновь опустится до 10 тысяч рублей в течение двух месяцев. Такие меры коснуться кредитных должников, а также тех, кто задолжал по займам и услугам ЖКХ, а также любых других долгов, кроме тех, которые будут специально указаны в тексте закона.

«Если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав будет вправе ограничивать его выезд и при долге в 10 тысяч рублей», — пояснил «Известиям» один из авторов поправок Зариф Байгускаров.

Он подчеркнул, что в документе особо отмечается, что такое нововведение не касается «социально значимых» долгов — по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, или вреда в связи со смертью кормильца, а также причиненного имущественного ущерба и морального вреда. Для этих случаев порог остается прежним — 10 тысяч рублей.

Байгускарова рассказал, что этот законопроект уже поддержали в ФССП, несмотря на то, что ранее глава службы Артур Парфенчиков, теперь врио главы Карелии, раскритиковал нововведения из-за того, что в случае их принятия на значительную часть должников нельзя будет влиять с помощью такой эффективной меры воздействия, как запрет на выезд за рубеж.

Официальных комментариев от ФССП в связи с внесением поправок пока не поступало. Однако ранее в ведомстве отмечали, что летом 2017 года выехать за границу из-за долгов не смогут 2,3 миллиона россиян, задолженность которых по состоянию на май превысила 10 тысяч рублей. За год число невыездных граждан в России выросло на 15%.

Изменения должны вступить в силу с 1 октября 2017 года.

На заседании комитета 4 июля планируется утвердить поправки ко второму чтению в правительственный законопроект, предусматривающий изменения в законе «Об исполнительном производстве».

Эту инициативу кабмин внес в Госдуму еще в октябре прошлого года. Изначально она была направлена на ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за границу. В настоящее время эта мера занимает от 7 до 10 дней.

На заседании правительства, которое проходило в октябре 2016 года, премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что эта процедура «должна быть значительно короче, не больше суток».

Решение о снятии ограничения на выезд принимает судебный пристав-исполнитель структурного подразделения территориального органа ФССП России, в производстве которого находится соответствующее исполнительное производство. При этом на проверку информации о погашении задолженности требуется время, в течение которого запрета на выезд человека за границу сохраняется.





Кроме того, длительность процедуры обусловлена частотой, с которой приставы отправляют в территориальный орган ФССП постановление об ограничении выезда или снятии ограничения. Это обычно происходит раз в неделю. С такой же периодичностью ФССП передает данные в ФСБ, поэтому сроки получения пограничной службой информации об оплате долга увеличиваются до нескольких недель.

Согласно законотворческой инициативе, которую думский комитет по госстроительству и законодательству внес в Думу, предполагается, что ограничения на выезд сможет снимать не только пристав-исполнитель, который его устанавливает, но и приставы при директоре ФССП, в случае если данные о выплате долга есть в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Ко второму чтению в документе появилось уточнение: взаимодействие приставов и ФСБ должно идти в электронном виде, а его порядок и сроки должен определить Минюст по согласованию с ФСБ. Предполагается, что ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.