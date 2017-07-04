Труп мужчины ранним утром нашли на петербургской улице

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Санкт-Петербург, 4 июля. Труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили на улице в Петербурге.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в прошедший понедельник утром в 08.00 на улице Трефолева обнаружен труп неизвестного мужчины.

На нем была черно-синяя куртка, серый свитер, черные брюки и черные ботинки.

В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти.

Как ранее сообщал ФАН, труп жителя Калининграда нашли на территории заброшенной военной части в Ленинградской области.