Вор- рецидивист и его подруга зарезали приятеля под Петербургом

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Санкт-Петербург, 4 июля. Обстоятельства гибели жителя Петербурга, труп которого с многочисленными ножевыми ранениями нашли в частном доме в Ленобласти, выясняют сотрудники полиции.

По данным источника в правоохранительных органах, тело с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки было найдено в частном доме в поселке 69 километр.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала ранее судимого за кражу хозяина дома и его подругу. «С места происшествия были изъяты шесть ножей, следы рук, смывы с рук трупа, срезы ногтевых пластин с трупа, мобильный телефон, проводилось фотографирование», — уточнил собеседник ФАН.