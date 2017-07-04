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Происшествия
Вор-рецидивист и его подруга зарезали приятеля под Петербургом
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    Вор-рецидивист и его подруга зарезали приятеля под Петербургом

    9:12  4 Июля 2017  /обновлено: 9:19  04 Июля 2017
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    Вор- рецидивист и его подруга зарезали приятеля под Петербургом

    Санкт-Петербург, 4 июля. Обстоятельства гибели жителя Петербурга, труп которого с многочисленными ножевыми ранениями нашли в частном доме в Ленобласти, выясняют сотрудники полиции.

    По данным источника в правоохранительных органах, тело с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки было найдено в частном доме в поселке 69 километр.

    По подозрению в совершении преступления полиция задержала ранее судимого за кражу хозяина дома и его подругу. «С места происшествия были изъяты шесть ножей, следы рук, смывы с рук трупа, срезы ногтевых пластин с трупа, мобильный телефон, проводилось фотографирование», — уточнил собеседник ФАН.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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