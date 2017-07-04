Снимающая комнату украинка нашла труп хозяина в петербургской квартире

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Санкт-Петербург, 4 июля. Снимающая комнату в Петербурге украинка нашла труп хозяина квартиры, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

Трагедия произошла на улице Крупской в Петербурге. Снимающая комнату гражданка Украины обнаружила труп хозяина квартиры. На теле покойника не обнаружено следов насильственной смерти. Труп направили в морг для установления причины смерти мужчины.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали гражданина Белоруссии по подозрению в изнасиловании гостьи. По некоторым данным, мужчина не только надругался над женщиной, но и отобрал у нее телефон.