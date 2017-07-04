Мигранты в черной зоне: кому нужны украинцы после введения безвиза

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В середине мая между Украиной и Европейским союзом было подписано соглашение о введении визового режима. С тех пор в Киеве отмечают «какое-то оживление» на туристическом рынке. Но не все так просто и легко для жителей Украины, как кажется. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам политолога, эксперта Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимира Киреева, из Украины после введения безвиза собираются выехать один-два миллиона человек.

«Они и сейчас ездят в Польшу и прилегающие страны Восточной Европы. Скорее всего, они сейчас просто хотят поменять дислокацию и ехать дальше — в Германию, Францию, даже скандинавские страны. Приоритет в выборе профессии — сельскохозяйственные и сантехнические работы, подсобный и прочий низкоквалифицированный труд. Эти люди остались без работы на самой Украине, предприятия сократились, в стране наступил социальный кризис», — говорит он.

Скорее всего, это активное население столкнется с тем, что визы ему не дадут — не туристические, а именно трудовые.

«Граждане Украины ориентируются на те условия труда и найма, которые существовали пять-семь лет назад: еще действовал большой рынок рабочей силы, относительно мягкие формы контроля за мигрантами. Можно было легко получить возможность проживания, вид на жительство, гарантии проживания как беженца. Сейчас же установился тщательный контроль за въезжающими, контроль за рабочей силой», — рассказывает эксперт ФАН.

Он отмечает, что по всей Европе происходит принудительная замена восточноевропейских разнорабочих — на ближневосточных и африканских.

«Особенно это актуально в Германии. Немецкое правительство поставило задачу трудоустроить мигрантов с Ближнего Востока. Хотя украинцы более квалифицированы с советским уровнем образования, а арабы чаще всего полуграмотные, местных языков не знают, нормы труда соблюдают отчасти. Их значительная часть просто не обладает навыками проживания в современном обществе», — продолжает Киреев.

Украинцы, конечно, в Европу поедут, и кто-то даже сможет закрепиться, но условия труда там тяжелые.

«Они получат совершенно нелегальные условия работы с низким уровнем социальной защиты и контроля за качеством труда — проституция, низший пласт строительства, который не контролируется государством. В Европе идет приоритет на восточноевропейских женщин. Существует и рынок принудительного донорства, рождения детей: женщин закрывают в помещениях, и они рожают для медицинских фабрик и усыновления. То есть украинцы сталкиваются с угрозой для жизни и свободы при перемещении по Европе. В конце концов, они окажутся в серой и черной зоне, которая находится под контролем криминальных группировок», — добавляет собеседник ФАН.

При этом на Украине есть и обеспеченные люди, которые готовы выехать за границу — для них это будет привлекательной возможностью. Они смогут свободно ездить по Западной Европе с туристическими и образовательными целями, но таких людей всего 200-300 тысяч. Что составляет скромную часть от общего населения Украины.