Белорус изнасиловал и ограбил гостью на съемной квартире в Петербурге

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Санкт-Петербург, 4 июля. В Санкт-Петербурге задержали гражданина Белоруссии по подозрению в изнасиловании гостьи. Как стало известно ФАН, мужчина не только надругался над женщиной, но и отобрал у нее телефон.

Предварительно установлено, что ночью 3 июля в съемной квартире дома на улице Будапештской мужчина 1977 года рождения после совместного распития алкоголя, применив физическую силу, отобрал мобильный телефон и изнасиловал пришедшую в гости женщину 1978 года рождения. Подозреваемого задержали на месте преступления по заявлению потерпевшей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.