В Ленобласти связанного калининградца отправили на тот свет с помощью гелия

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Санкт-Петербург, 4 июля. Труп жителя Калининграда со связанными ногами и пакетом на голове обнаружили в арендованном автомобиле в Ленинградской области.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, мужчина задохнулся гелием, проведенным по шлангу из баллона в пакет.

По имеющимся данным, в минувший понедельник в 10.20 в полицию поступило сообщение от Натальи Н. 1965 года рождения о том, что на территории заброшенной воинской части во Всеволожском районе Ленобласти в автомобиле Chevrolet на заднем сиденье обнаружен труп мужчины.

Полиция установила личность погибшего — житель Калининграда Сергей П. 1995 года рождения.

Труп направлен в морг Токсовской районной больницы для установления причины смерти.