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Политика
КНДР объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты
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Высота полета запущенной КНДР ракеты превысила 2500 метров — Минобороны Японии
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    Высота полета запущенной КНДР ракеты превысила 2500 метров — Минобороны Японии

    9:04  4 Июля 2017  /обновлено: 9:17  04 Июля 2017
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    Высота полета запущенной КНДР ракеты превысила 2500 метров — Минобороны Японии

    Токио, 4 июля. В министерстве обороны Японии сообщили, что высота полета запущенной КНДР ракеты превысила 2500 м. По данным ведомства, за 40 минут ракета пролетела около 900 км.

    «Детали в настоящее время анализируются, однако, предположительно, баллистическая ракета достигла высоты свыше 2500 м, пролетела около 900 км примерно за 40 минут и упала в Японском море в исключительной экономической зоне нашей страны», — сообщает Минобороны Японии.

    Высота полета запущенной КНДР ракеты превысила 2500 метров — Минобороны Японии

    Баллистическая ракета была запущена с территории КНДР из приграничной с Китаем провинции утром 4 июля. Президент США Дональд Трамп осудил действия Пхеньяна и выразил уверенность, что Южная Корея и Япония больше не будут терпеть подобные провокации.

    Также глава Минобороны Японии Томоми Инада заявил, что очередной пуск ракеты может быть связан с продвижением ракетной программы КНДР, предстоящим саммитом G20 или Днем независимости в США.

    Автор: Борис Любимов
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