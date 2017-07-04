Медики ЦКБ отказались сообщить о состоянии Тулеева

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Москва, 4 июля. Сотрудники Центральной клинической больницы при администрации президента России отказались предоставить новую информацию о самочувствии губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

«Справок о состоянии никому не даем», — заявили медики в комментарии агентству РИА Новости. Ранее стало известно, что Тулеев продолжает реабилитацию после операции на позвоночнике в специализированной московской клинике.

В ЦКБ его доставили по личной инициативе министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Информацию об этом подтвердили в администрации Кемеровской области.