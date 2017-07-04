Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Дагестане, есть пострадавшие
Махачкала, 4 июля. Почти 20 человек пострадали в результате опрокидывания в кювет рейсового автобуса в Тарумовском районе Дагестана. Большинство пострадавших, в том числе двое детей, получили легкие травмы, госпитализирована лишь одна 62-летняя женщина с сотрясением мозга.
Пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану изначально сообщила о трех пострадавших в результате опрокидывания автобуса Черкесск — Махачкала, которое произошло на 299 километре федеральной автодороги «Махачкала — Астрахань».
Автобус в Дагестане съехал в кювет. Есть пострадавшие#Дагестан #ДТПhttps://t.co/cbco8C47ip pic.twitter.com/u6gORa3FF2— Пятый канал Новости (@5tv) July 4, 2017
«Авария произошла на участке трассы, где проводились дорожные работы. Водитель автобуса не заметил предупреждающие знаки и положил автобус на бок», — сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
К ликвидации последствий аварии было привлечено до 30 человек, включая спасателей, и девять единиц техники. Движение на данном участке автодороги не было нарушено в результате ДТП.
Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала о гибели 18 человек при ДТП с автобусом в Баварии.