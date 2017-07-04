Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Дагестане, есть пострадавшие

В Избранное

Махачкала, 4 июля. Почти 20 человек пострадали в результате опрокидывания в кювет рейсового автобуса в Тарумовском районе Дагестана. Большинство пострадавших, в том числе двое детей, получили легкие травмы, госпитализирована лишь одна 62-летняя женщина с сотрясением мозга.

Пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану изначально сообщила о трех пострадавших в результате опрокидывания автобуса Черкесск — Махачкала, которое произошло на 299 километре федеральной автодороги «Махачкала — Астрахань».

«Авария произошла на участке трассы, где проводились дорожные работы. Водитель автобуса не заметил предупреждающие знаки и положил автобус на бок», — сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

К ликвидации последствий аварии было привлечено до 30 человек, включая спасателей, и девять единиц техники. Движение на данном участке автодороги не было нарушено в результате ДТП.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала о гибели 18 человек при ДТП с автобусом в Баварии.