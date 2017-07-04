МО направило в Сибирь военную спецтехнику на борьбу с лесными пожарами

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Москва, 04 июля. Министерство обороны РФ направило тяжелую инженерную технику для борьбы с лесными пожарами в Сибири.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на помощника командующего войсками ЦВО Ярослава Рощупкина, в Иркутскую область направлены бульдозеры Т-170 для обустройства минерализованных полос и отсечения огня.

Также в Братск были переброшены подразделения отдельной железнодорожной бригады округа. В настоящий момент в регионе с природными пожарами борьбу ведут 50 военнослужащих и сотрудников военного лесничества, а также вертолеты Ми-8.