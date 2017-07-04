Три человека погибли от отравления неизвестной жидкостью в Красноярске

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Красноярск, 4 июля. Три жителя Красноярска погибли, отравившись неустановленной жидкостью. Сейчас обстоятельства ЧП выясняют сотрудники полиции.

По данным регионального ГУ МВД, накануне вечером правоохранители получили сообщение об обнаружении в одном из гаражных массивов Советского района города четырех граждан без сознания.

При выезде на место полицейские обнаружили тело 52-летнего мужчины. Еще трое пострадавших были доставлены в больницу.

Позже скончались 29-летняя женщина и 39-летний мужчина.

Как уточнили в главке, предварительно установлено, что причиной их гибели стало отравление неустановленной спиртосодержащей жидкостью, сообщает «Газета.ру».

По факту ЧП проводится проверка.

