Погибшего в Красноярском крае подростка могли разорвать дикие звери
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Красноярск, 4 июля. Сотрудники правоохранительных органов нашли тело подростка, который пропал без вести примерно семь дней назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения министерства внутренних дел.
Согласно данным ведомства, на ребенка могли напасть дикие звери. Тело 15-летнего мальчика было найдено примерно в 300 метрах от реки Четь в Тюхтетском районе Красноярского края.
Отмечается, что подросток состоял на учете подразделения по делам несовершеннолетних, поскольку он постоянно уходил из дома, но все время возвращался, поэтому его родные не обращались в полицию.
В поисках участвовали правоохранительные органы, а также были подключены волонтеры.