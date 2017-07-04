Кабмину РФ предложено перенести закон Яровой на пять лет

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Москва, 04 июля. Российские парламентарии Антон Беляков и Олег Шеин предложили правительству перенести закон Яровой на пять лет.

Как сообщают «Ведомости», дело в том, что замечания к законопроекту появились у представителей Федеральной службы безопасности, правда, какого рода характер они носят – уточнено не было. По данным источника издания, решения о переносе правительственная комиссия еще не приняла, отзыв Кабмина РФ еще будет обсуждаться.

Напомним, что согласно «закону Яровой», все операторы связи в России обязываются в течение полугода хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения своих клиентов.