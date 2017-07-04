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КНДР объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты
Политика
Сирия и корейский кризис: стало известно, о чем переговорили Путин и Си Цзиньпин
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    Сирия и корейский кризис: стало известно, о чем переговорили Путин и Си Цзиньпин

    8:36  4 Июля 2017
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    Сирия и корейский кризис: стало известно, о чем переговорили Путин и Си Цзиньпин
    Пекин, 4 июля. Стали известны детали неформальной встречи президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпин. По данным агентства «Синьхуа», стороны обсудили сирийский вопрос и ситуацию на Корейском полуострове.

    Лидеры пришли к общему мнению, что Пекин и Москва должны сохранить стратегическое сотрудничество. Именно это поможет содействовать мирным переговорам и решению проблемы на Корейском полуострове, а также подтолкнуть все стороны к решению ядерной проблемы Корейского полуострова путем диалога и переговоров. Как отмечает издание, и Путин, и Си Цзиньпин подтвердили, что выступают против развертывания американских ПРО THAAD в Южной Корее.

    Путин при этом особо подчеркнул, что считает, что визит председателя КНР придаст новый импульс и стимул для развития всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства двух стран.

    Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что Москва и Пекин должны укреплять двустороннее сотрудничество и поддерживать друг друга в вопросах развития и защиты интересов национального суверенитета и безопасности.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #путин #си цзиньпин
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