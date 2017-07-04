Донбасс: ВСУ три раза обстреляли территорию ЛНР

В Избранное

Луганск, 4 июля. Вооруженные силы Украины три раза за прошедшие сутки нарушили режим перемирия, обстреляв территорию Луганской народной республики. Об этом во вторник сообщил представитель Народной милиции республики.

По его словам, за минувший день киевские бойцы три раза нарушили режим прекращения огня.

В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске достигла договоренности о перемирии на юго-востоке Украины с 24 июня. Как отметил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, режим перемирия намерены установить «вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа».

Впрочем, это не мешает Киеву регулярно нарушать режим прекращения огня.