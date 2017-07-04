Спецпосланник генсека ООН прибыл на переговоры по Сирии в Астане

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Астана, 4 июля. Как сообщают источники в Астане, специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл к месту проведения межсирийских переговоров в столице Казахстана — отелю Mariott.

Сегодня в Астане начинается очередной раунд переговоров по Сирии. Во вторник участники переговоров проведут ряд двухсторонних консультаций, а на завтра запланировано пленарное заседание.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что на переговоры по Сирии прибыла делегация вооруженной сирийской оппозиции, девять человек. С ними нет Мухаммеда Аллюша, который ранее возглавлял делегацию сирийской оппозиции.