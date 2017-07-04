Комитет национального примирения в Сирии может быть создан в виде форума

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Астана, 4 июля. Сирийский комитет национального примирения может быть создан в форме форума или конференции.

Об этом РИА Новости сообщил источник, владеющий информацией. По полученным данным, сама идея о создании комитета еще достаточно сыра, однако прогресс должен быть достигнут в ходе начавшихся в Астане переговоров.

Напомним, что во вторник утром в столице Казахстана стартовал пятый раунд переговоров по Сирии. В первый день пройдут двусторонние встречи, в среду 5 июля – запланирована работа пленарного заседания.