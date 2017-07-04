Энергетика, финансы и дипломатия: для чего глава КНР приехал в Москву

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Официальный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина начался 3 июня. Как сообщили в пресс-службе Кремля, на повестке — обсуждение широкого перечня вопросов всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, а также актуальные проблемы международного и регионального характера.



В Москве китайский лидер пробудет два дня. За это время планируется подписать ряд двусторонних документов. Предполагается, что особое внимание Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин уделят вопросам торговли и инвестиций. А также рассмотрят вопросы энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства.

После своего визита в Россию, председатель КНР отправится в Германию, где 7-8 июля примет участие в гамбургском саммите G20.

Новые механизмы сотрудничества

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью агентству Синьхуа подчеркнул, что визит Си Цзиньпина в Москву приведет к резкой активизации контактов двух стран.

«Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, уверен, придаст дополнительный импульс взаимодействию в различных областях и позволит приблизиться к намеченной цели — довести к 2020 году взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов», — заявил он.

Министр также отметил, что российско-китайское сотрудничество охватывает практически все сферы — это энергетика и промышленность, инфраструктурные проекты и сельское хозяйство, научно-техническое взаимодействие.

«Однако нам необходимы новые механизмы сотрудничества», — считает он.

Комментируя визит в Москву председателя КНР, помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай сообщил, что поездка китайского лидера в Россию ознаменуется подписанием контрактов на сумму 10 миллиардов долларов и заключением более 10 межправительственных соглашений.

После визита Си Цзиньпина в Россию, ожидают активизации контактов не только в сфере энергетики, но также в финансовых кругах. А также в отрасли научно-технических решений и инноваций. Предполагается, что уже осуществляющиеся и новые проекты в области космоса, высокоскоростных железнодорожных перевозок, строительства объектов инфраструктуры и сельского хозяйства будут реализовываться с большей эффективностью.

Согласно официальным данным, в 2016 году объем торговли между Россией и Китаем вырос на 2,2% в годовом выражении и составил 69,52 миллиардов долларов.

Как сообщает Главное таможенное управление Китая, двусторонний товарооборот за январь-май 2017 года увеличился на 26,1% в годовом выражении, составив 32,3 миллиарда долларов. Ожидается, что к концу этого года он превысит отметку в 80 миллиардов долларов.

Еще одним приоритетным направлением взаимодействия России и Китая может стать — межармейское сотрудничество.

Так 7 июня в столице Казахстана была утверждена дорожная карта развития взаимодействия между российскими и китайскими ВС на 2017-2020 годы.

Российские войска и Народно-освободительная армия Китая (НОАК) периодически проводят совместные военные учения, которые, как уже неоднократно подчеркивалось, не направлены против каких-либо отдельно взятых государств или территорий.

Политика и дипломатия

По целому ряду ключевых международных вопросов Россия и Китай придерживаются схожих взглядов. Так, например, касательно ситуации на Корейском полуострове, Москва и Пекин, по словам посла России в Китае, «категорически исключают возможность военной эскалации, выступая за разрешение всех соответствующих вопросов путем мирных переговоров».

Россия и Китай не являются военными союзниками, но при этом стороны регулярно делают совместные заявления о глобальной стабильности и безопасности.

Потому одна из самых важных тем, которая может быть поднята в ходе визита Си Цзиньпина в Россию — урегулирование проблемы агрессии со стороны КНДР.

Ранее Китай уже выразил поддержку плану российского МИДа по разрешению Северокорейского вопроса. Потому существует большая вероятность того, что тема будет затронута в во время переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Освоение Арктики и Дальнего Востока

Еще одним ключевым направлением партнерства двух стран может стать совместное освоение Арктики.

В рамках этого проекта планируется развивать Северный морской путь, а также инфраструктуру для добычи в этом регионе полезных ископаемых, туризма и научно-исследовательской деятельности.

Стоит на повестке и вопрос развития российского Дальнего Востока. Целый ряд аспектов двустороннего сотрудничества по реализации там проектов с присутствием китайского капитала уже давно обсуждается в России.