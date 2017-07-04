Российские ученые нашли новейший метод выводить человека из комы

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Санкт-Петербург, 4 июля. Научные сотрудники из Научного центра неврологии сообщили о создании новейшего способа реабилитации пациентов, которые находятся в коме.

Как отметил руководитель центра Михаил Пирадов, в том числе речь идет о пациентах, которые смогли выйти из тяжелой комы, но есть угроза того, что они останутся в «вегетативном состоянии».

По его словам, новый способ прошел исследования, и его результаты оказались положительными, поскольку благодаря разработке врачи смогли вернуть в сознание нескольких пациентов, пишет газета «Известия».

Как отметил профессор кафедры нервных болезней и анестезиологии-реаниматологии Уральского ГМУ Андрей Белкин, этот новейший метод является, несомненно, «шансом на восстановление пациента как личности».