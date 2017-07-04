Стало известно, когда в России перейдут на электронный ПТС

В Избранное

Москва, 04 июля. Полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства продлили в России до 1 июля 2018 года.

Как передает RT, соответствующее сообщение на тему размещено на сайте федерального Министерства промышленности и торговли, в котором говорится, что переход на электронные ПТС будет проходить постепенно.

При этом делается оговорка, что производители вправе будут осуществлять единовременный переход. В течение ближайшего года в обращении будут находиться как бумажные паспорта, так и электронные.

Добавим, что при покупке нового авто будет оформляться паспорт транспортного средства нового типа.

